Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявил выходными конкретные дни, и оснований для продления нерабочего периода пока нет. Об этом сообщил 26 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 25 марта Путин объявил нерабочими будни дни с 30 марта по 3 апреля. Никаких оснований для предположений о продлении «каникул» пока нет, заверил Песков.

Он также сообщил, что внеочередные выходные дни не отразятся на графике других праздничных дней, в том числе майских выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин объявил в стране нерабочую неделю для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

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