Москва, , 13:16 — REGNUM На фоне коронавируса законопроект, вводящий особенности обращения лекарств и госрегулировании продаж препаратов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Предлагается прописать, что государственная регистрация лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, разработанных в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обороны страны и безопасности государства, осуществляется в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, прописывается, что «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство Российской Федерации вправе принять решение об установлении ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными в определяемый правительством Российской Федерации перечень, на срок, не превышающий девяносто календарных дней со дня принятия указанного решения».

Ранее Госдума приняла, а Совфед одобрил закон, вводящий госрегулирование цен на лекарства — по решению правительства РФ.

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