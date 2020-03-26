Мадрид, , 13:16 — REGNUM Парламент Испании принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 12 апреля, об этом 26 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, в продленные меры входит запрет на нахождение на улице без крайней необходимости — покупки еды, лекарств.

За указанную меру проголосовал 321 парламентарий, 28 законодателей приняли решение воздержаться.

«Решение далось нам нелегко, но я убежден, что социальная изоляция — это единственная эффективная мера борьбы с коронавирусом», — отметил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Напомним, число смертей от коронавирусной инфекции в Испании приближается к 4 тыс. человек, число инфицированных составляет порядка 50 тыс. человек.

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