Москва, , 12:57 — REGNUM Законопроект, уточняющий полномочия правительства РФ по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

В частности, предлагается установить право правительства Российской Федерации в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть создается президиум правительства.

Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также предлагается наделить правительство Российской Федерации (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

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