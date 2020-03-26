Псков, , 12:53 — REGNUM В Пскове завтра, 27 марта, 36-я сессия Псковского городской думы впервые пройдет в режиме ограниченного доступа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом заявила глава города Пскова Елена Полонская.

Приём граждан в городской думе уже проводится дистанционно.

«Мы свою работу в проведении сессии также перестраиваем: ограничиваем количество участников сессии, оно не превысит 40 человек, в основном — это депутаты, которые не имеют признаков недомоганий», — заявила Полонская.

По её словам, на сессию не приглашены представители общественных организаций, ограничено присутствие сотрудников городской администрации, аппарата думы и СМИ. Вход на сессию будет осуществляться строго по спискам. При этом городские власти пообещали организовать онлайн-трансляцию заседания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области до 12 апреля введён карантин на территории региона. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в регионе отменены все массовые мероприятия, образовательным учреждениям предписано перейти на дистанционный режим обучения. По данным на 26 марта, в регионе лабораторно подтверждены уже шесть случаев заражения COVID-19.