Киев, , 12:32 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков пока что не может назвать дату внеочередного заседания парламента.

Об этом он заявил 26 марта по итогам совещания с участием представителей фракций Рады и правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков подчеркнул, что депутаты соберутся, как только будут подготовлены к рассмотрению необходимые законопроекты.

«Сейчас сказать конкретную дату будет неправильно… может чуть раньше, может чуть позже», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что проведение внеочередного заседания Рады сначала планировалось на 26 марта, потом — на 28 марта. Также неясно, с какой именно повесткой парламент Украины будет выходить на работу. Раде точно необходимо принять изменения в госбюджет страны для борьбы с коронавирусом, также в настоящий момент дискутируется введение в стране чрезвычайного положения (утверждает парламент после соответствующего приказа Совнацбеза) и экстренное принятие законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ.