Сеул, , 12:28 — REGNUM 26 марта президенты Южной Кореи и Монголии обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В своём письме, Мун Чжэ Ин отметил, что за эти тридцать лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, включая экономику, общество и культуру, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере окружающей реды, образования и инфраструктуры.

Халтмаагийн Баттулга также подчеркнул развитие двусторонних отношений, построенных на дружбе, выразил признательность правительству Южной Кореи за помощь в социально-экономическом развитии Монголии и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Стороны также договорились преодолеть вспышку коронавируса и провести ряд мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений.

Отмечается, что помимо президентов Монголии и Южной Кореи поздравительными письмами обменялись премьер-министры и министры иностранных дел двух стран.