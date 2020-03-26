Киев, , 12:16 — REGNUM В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

Об этом 26 марта сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что еще месяц назад, 21 февраля, в частном доме Кожары в Киевской области нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого. Изначально заявлялось о самоубийстве бизнесмена, но накануне экс-глава МИД был задержан силовиками по подозрению в умышленном убийстве.

Суд уточняет, что ходатайство об аресте направлено следственным управлением главного управления Нацполиции в Киевской области.

Также в сообщении подчеркивается, что СМИ должны воздержаться от посещения здания суда — о в целях соблюдения карантинных мер и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса.