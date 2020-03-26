Рига, , 12:12 — REGNUM Самоуправления Латвии запросили у правительства страны право выплатить двухмесячные пособия работникам муниципалитетов и муниципальных предприятий, которые будут вынужденно находиться без работы из-за пандемии COVID-19. Эта просьба была высказана в ходе видеоконференции представителей Ассоциации больших городов Латвии с министром финансов страны Янисом Рейрсом. Об этом пишет портал LSM.

Министр согласился с доводами мэров и пообещал, что правительство Латвии уже в ближайшую среду, 3 апреля, рассмотрит этот вопрос и внесёт соответствующие изменения в законодательство, наделив местные органы власти такими правами. Размер пособия каждое самоуправление определит самостоятельно, отметил он.

Рейрс заверил членов Ассоциации, что власти Латвии не будут бороться с последствиями пандемии за счёт самоуправлений.

Как передавало ИА REGNUM, в Латвии с 13 марта по 14 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации.