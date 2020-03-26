Киев, , 12:08 — REGNUM Главный олигарх Украины Ринат Ахметов утверждает, что его помощь в борьбе с коронавирусом ничего не будет стоить центральной власти.

Об этом он заявил в комментарии для статьи издания «Украинская правда», материал опубликован сегодня. 26 марта.

Ахметов сообщил, что только на прошлой неделе (16−22 марта) он выделил 300 млн гривен (порядка 10 млн долларов) на борьбу с пандемией.

«Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства… Хотя бизнесу нужны только равные правила игры и честная конкуренция», — заявил олигарх.

Бизнесмен по просьбе президента Владимира Зеленского взял под опеку несколько областей Украины для борьбы с вирусом, но утверждает, что не будет подменять местные власти.

«Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат — остановить эпидемию в стране», — подчеркнул Ахметов.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта состоялась встреча президента Зеленского с главными олигархами Украины, в ходе которой глава государства попросил бизнес о помощи в борьбе с вирусом. По итогам совещания за каждым бизнесменом закрепили конкретные области страны, которым он будет помогать.