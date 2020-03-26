Киев, , 12:05 — REGNUM Правительство Украины предложило Верховной раде снизить доходы государственного бюджета страны на 115 млрд гривен (более $4,1 млрд), а расходы увеличить на 96 млрд гривен (более $3,4 млрд), заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 26 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Соответственно дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза!!» — написал он.

Для покрытия дефицита правительство предложило увеличить внешние и внутренние заимствования на 131 и 147 млрд гривен соответственно ($4,6 млрд и $5,2 млрд).

В правительстве также предложили создать стабилизационный фонд в размере 124 млрд гривен ($4,4 млрд), деньги из которого будут распределяться «практически в ручном режиме», отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нет ничего постыдного, если Украина обратится к России за поддержкой в борьбе с коронавирусом.

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