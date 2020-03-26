Красноярск, 26 марта 2020, 11:53 — REGNUM Депутаты парламента Красноярского края согласовали кандидатуру Романа Тютюника на пост нового прокурора региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, его представил заместитель генпрокурора России Николай Шишкин.
Сам кандидат заверил депутатов о намерении работать с оптимизмом и желанием «сделать жизнь каждого жителя края лучше». По словам спикера парламента Дмитрия Свиридова, перед заседанием Тютюник встречался с членами профильного комитета, а также с фракциями в собрании.
Депутаты попросили его разобраться с проблемами в сфере рыболовства сетями вне рыболовных участков для любительского рыболовства.
«Экспертно-правовое управление считает, что федеральное законодательство вылов позволяет, Енисейское территориальное управление по рыболовству говорит, что нет, и на этой позиции стоят правоохранительные органы», — отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
Читайте ранее в этом сюжете: Назначен и. о. прокурора Красноярского края