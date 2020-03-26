Красноярск, , 11:53 — REGNUM Депутаты парламента Красноярского края согласовали кандидатуру Романа Тютюника на пост нового прокурора региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, его представил заместитель генпрокурора России Николай Шишкин.

Сам кандидат заверил депутатов о намерении работать с оптимизмом и желанием «сделать жизнь каждого жителя края лучше». По словам спикера парламента Дмитрия Свиридова, перед заседанием Тютюник встречался с членами профильного комитета, а также с фракциями в собрании.

Депутаты попросили его разобраться с проблемами в сфере рыболовства сетями вне рыболовных участков для любительского рыболовства.

«Экспертно-правовое управление считает, что федеральное законодательство вылов позволяет, Енисейское территориальное управление по рыболовству говорит, что нет, и на этой позиции стоят правоохранительные органы», — отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен и. о. прокурора Красноярского края