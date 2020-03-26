Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Глава правительства напомнил, что вчера президент выступил с обращением к согражданам «и, соответственно, поручил правительству принять ряд мер, направленных на поддержку людей и экономики» из-за распространения коронавируса.
«Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня», — объявил премьер-министр.