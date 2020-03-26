Москва, , 11:39 — REGNUM Решения, необходимые для выполнения поручений президента России Владимира Путина в связи с коронавирусом, будут приняты правительством 26 марта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что в течение месяца Министерству финансов предстоит проработать все соглашения с другими странами, необходимые для обложения налогом в 15% выводимых из России средств.

Роспотребнадзор должен будет определить, сколько материалов для выявления коронавируса необходимо закупить для всех регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Владимир Путин выступил с телеобращением, где рассказал о мерах в условиях пандемии коронавируса. В частности он объявил нерабочей предстоящую рабочую неделю, предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, ввести отсрочку по налогам, а выводимые в оффшоры доходы обложить налогом не в 2%, а в 15%.

Читайте также: Для нарушителей карантина в выходную неделю введут штрафы