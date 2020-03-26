Кызыл, , 11:22 — REGNUM В своём обращении к гражданам России глава государства Владимир Путин дал понять, что нужно забыть про частные, групповые, коммерческие и иные интересы. Об этом написал глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя анонсированные президентом меры.

«Забота у всех должна быть одной — преодолеть эту беду самим и помочь справиться с ней тем, кто рядом. По-другому никак. Это почти как в Великую Отечественную, только сегодня враг — неизвестная болезнь», — отметил он.

Он выразил уверенность, что болезнь одолеть удастся, подчеркнув при этом, что цена должна быть минимальной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России обратился к гражданам страны 25 марта. Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением работникам зарплаты.

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