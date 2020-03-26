Киев, , 11:08 — REGNUM Украине нужно обратиться за помощью к России, чтобы побороть коронавирус, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 25 марта в эфире телеканала NewsOne.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет», — считает депутат.

Рабинович отметил, что стратегические партнёры Украины дали понять, что страна остаётся один на один со своими проблемами, поэтому Украине следует перестать заигрывать с Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что страна может жёсткими методами остановить распространение коронавирусной инфекции, но с массовым лечением заразившихся украинская система здравоохранения не справится.

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