Москва, , 11:04 — REGNUM Коронавирус заставляет страны самоизолироваться, после пандемии миру придется заново выстраивать отношения с соседями, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом граждан РФ из стран с широким распространением коронавируса. Обстоятельства вынуждают целые страны уйти на карантин и самоизолироваться, отметил Журавлёв.

«Надо понимать, что когда пандемия сойдет на «нет», государства будут вынуждены фактически заново выстраивать взаимоотношения. Это будет касаться всего: политики, экономики, туризма, санитарных норм», — рассуждает парламентарий.

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