Лондон, , 11:05 — REGNUM Представители министерства здравоохранения Великобритании ответили на критику в адрес принца Чарльза, прошедшего тест на коронавирус вне очереди, об этом 26 марта сообщает Reuters.

«Насколько я понимаю, его симптомы, его состояние говорило о том, что он заражен коронавирусом», — отметил заместитель министра здравоохранения Эдвард Аргар.

Чиновник данным высказыванием хотел убедить общественность в том, что принцу Чарльзу диагностировали заражение без проведения необходимых тестов.

Причиной оправданий стало резкое возмущение общественности по поводу того, что первыми в очередь на обследования должны стоять работники здравоохранения, предпринимающие всё возможное для сдерживания распространения инфекции.

В настоящее время принц Чарльз находится в своей резиденции в Шотландии, коронавирусная инфекция у него протекает в мягкой форме. Наследнику престола 71 год, а значит, он находится в группе риска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии ожидают выздоровления трёх пациентов