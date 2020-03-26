Ставрополь, , 11:06 — REGNUM Полковник полиции Дмитрий Вельможко назначен заместителем начальника главного управления МВД России по Ставропольскому краю — начальником полиции региона. Он уже представлен личному составу, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе краевого главка.

Дмитрий Вельможко родился в апреле 1977 года в немецком городе Потсдаме. В органах внутренних дел России служит с 1995 года. С декабря 2002 года занимал различные должности в МВД по Ростовской области, в том числе был замначальника полиции по оперативной работе. С 2016 по 2018 год являлся начальником управления МВД России по городу Ростов-на-Дону. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Напомним, возглавляет главное управление МВД России по Ставрополью с июля 2011 года генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. Согласно информации на официальном сайте ведомстве, у него до настоящего времени было два заместителя.

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