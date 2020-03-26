Джакарта, , 10:50 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что людям не нужно идти в больницу для самоизоляции от коронавируса, сообщает Kompas.

«Не все больные должны стекаться в больницы для изоляции», — заявил Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции.

По его словам, самоизоляция — важный шаг по предотвращению распространения коронавируса. Тем не менее, не нужно для этого идти в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте растет число случаев заболевания коронавирусом. Выявлено 472 заболевших.

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