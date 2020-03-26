Киев, , 10:52 — REGNUM Особые палаты в киевских больницах предусмотрены исключительно для руководства страны, написал мэр Киева Виталий Кличко 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом — такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали», — рассказал он.

Мэр Киева добавил, что особые условия лечения будет иметь только руководство страны:

«Первые лица государства — президент, премьер-министр, председатель Верховной рады — на случай заболевания должны иметь определённые условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана… Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства», — подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее ресурс Bihus.info опубликовал приказ Киевской госадминистрации об организации отдельных палат для лиц, пользующихся государственной охраной.

Данный документ прокомментировал известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий:

«Я понимаю для чего такие постановления выходят. Потому что им (представителям правящей элиты — ИА REGNUM) вдруг внезапно придётся лежать в больнице вместе с теми, кого они считают быдлом… Нельзя выехать в любимую Швейцарию подлечить себе что-то, нельзя вылететь в ту же Италию, а придётся лежать вместе со смердами», — заявил он в эфире телеканала Zik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец признал, что долгие годы в стране разрушалась медицинская система. В нынешней ситуации она не справится с задачей массового лечения людей, больных коронавирусом.

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