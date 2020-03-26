Джакарта, , 10:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выступил с заявлением в связи с кончиной своей матери Суджиатми Нотомихарджо, сообщает Kompas.

По словам главы государства, у его матери был рак. В течение прошлых четырех лет она лечилась.

Известно, что свои соболезнования главе государства выразили министры и политические деятели, включая главу МИД Индонезии и вице-президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, мать главы Индонезии Суджиатми Нотомихарджо скончался 25 марта 2020 года в возрасте 77 лет в больнице Соло.

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