Великий Новгород, , 10:10 — REGNUM В Новгородской области территории четырёх муниципальных районов — Волотовского, Марёвского, Солецкого и Хвойнинского — преобразовали в муниципальные округа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, такое решение приняли депутаты Новгородской областной думы на очередном заседании 25 марта.

«Новый вид муниципального образования — муниципальный округ обеспечивает возможность консолидации представительских и административных ресурсов посредством создания одноуровневой системы местного самоуправления. Территория муниципального округа представляет собой единое целое с расположенными в её границах населенными пунктами без статуса муниципальных образований», — пояснили в региональном правительстве.

Иными словам, на территориях каждого из этих районов четырёх районов объединили все муниципальные поселения. Во вновь образованных муниципальных округах будут образованы новые представительные органы местного самоуправления — думы муниципальных округов. Выборы в в эти думы планируется провести в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

«На территориях сельских поселений, существующих сейчас, будут действовать территориальные администрации (отделы). Они будут исполнять часть функций администрации муниципального округа, в том числе полномочия по организации благоустройства, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов, по организации деятельности по накоплению и транспортированию твёрдых коммунальных отходов, уличного освещения, нотариальные действия и другие полномочия, связанные с оперативным решением вопросов местного значения в интересах населения», — также пояснили в правительстве региона.

Отмечается, что реформа «позволит не допустить возникновение территориальной отдаленности населения от исполнительно-распорядительной власти».

В Новгородской областной думе корреспондентуИА REGNUM сообщили, что решение принято большинством голосов депутатов регионального парламента. Законодательные инициативы о преобразовании муниципальных районов исходили от депутатов районных думВолотовского, Марёвского, Хвойнинского и Солецкого районов.

Таким образом, теперь в Новгородской области появятся Солецкий муниципальный округ с административным центром в городе Сольцы, Марёвский муниципальный округ с административным центром в селе Марёво, Хвойнинский муниципальный округ с административным центром в рабочем посёлке Хвойная и Волотовский муниципальный округ Новгородской области с административным центром в посёлке Волот. До этой реформы в Новгородской области был 21 муниципальный район.