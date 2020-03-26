Москва, , 10:17 — REGNUM Односторонние санкции, введённые рядом стран, мешают некоторым государствам противостоять распространению нового коронавируса и должны быть отменены. Об этом говорится в совместном письме представителей восьми стран генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу, текст которого приведён на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter.

Представители России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы подчеркнули, что не могут позволить политическим счетам мешать спасению человеческих жизней. В письме содержится призыв к ООН потребовать снятия санкций.

«Настало время для глобальной солидарности», — указано в тексте письма.

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