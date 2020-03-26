Москва, , 10:07 — REGNUM В Госдуме по мере разрастания кризиса ожидают от властей более глубоких мер; если начнется реальная безработица, не исключено введение продуктовых карточек, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Президент прямым текстом сказал, что ситуация может обернуться масштабной эпидемией. Но пока ее нет, и правительственные меры местами выглядят не слишком глубокими. Отсрочка по налогам — если это именно отсрочка — это просто накопление сумм долгов», — отметил Шеин в Facebook.

Очевидно, что по мере разрастания эпидемии меры будут более серьёзными и глубокими, рассуждает он.

«Какими? Выплата из фонда соцстрахования (то есть из бюджета) зарплаты работникам, попавшим под карантин; налоговые каникулы для малого бизнеса; повышение зарплаты врачам и восстановление санитарок в больницы; продуктовые наборы для пенсионеров за счёт бюджета. Если начнётся реальная безработица — то и продуктовые карточки», — прогнозирует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении предложил меры, направленные на опережение возможных негативных сценариев по росту безработицы.

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