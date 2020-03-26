Исламабад, , 10:01 — REGNUM Власти Китая помогут Пакистану построить временную поликлинику для зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 26 марта сообщил заместитель главы Государственного управления по развитию международного сотрудничества КНР Дэн Боцин.

Заявление было сделано во время общения с журналистами.

«Китай поможет Пакистану построить временную карантинную поликлинику», — отметил Боцин, добавив, что Исламабад и Пекин совместно борются с инфекцией и делятся опытом.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего инфекция распространилась на весь мир. Китай имеет большой положительный опыт в борьбе с пандемией.

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