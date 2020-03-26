Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана приняли основной и дополнительные законопроекты о мирных собраниях, сообщает 26 марта агентство «Казинформ».

Документы представил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. По его словам, без преобразования общественно-политической жизни Казахстана невозможно реформировать экономику.

«Возникла необходимость значительно расширить возможности населения выражать свою позицию через мирные собрания», — сказал министр. Он добавил, что при разработке законопроекта учитывался передовой международный опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Даурен Абаев заявил, что несовершеннолетним гражданам Казахстана разрешать участвовать в митингах. Эта норма предусмотрена законопроектом о мирных собраниях.

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