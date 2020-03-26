Аддис-Абеба, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед предупредил, что, если весь остальной мир не поможет Африке бороться со вспышкой COVID-19, респираторная болезнь вернется, чтобы «мучить нас всех». Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.

Абий утверждал, что стратегии по борьбе с кризисом в области здравоохранения для конкретных стран были «близорукими, неустойчивыми и потенциально контрпродуктивными».

«Если COVID-19 не будет побежден в Африке, он вернется, чтобы мучить нас всех», — заявил он.

По данным Африканского центра по борьбе с заболеваниями, 43 страны на континенте подтвердили случаи COVID-19.

Данные показывают, что на сегодняшний день в Африке зарегистрировано более 2400 случаев заражения и 64 из них — с летальным исходом.

Напомним, что на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что Африка должна готовиться к «худшему».

Абий сказал, что Африка обременена долгами, что затрудняет эффективную борьбу с COVID-19, что, по его словам, необходимо решить.

«Стоимость обслуживания наших долгов уже часто превышает наши годовые бюджеты на здравоохранение», — сказал он.

Он подчеркнул, что международные финансовые институты и группа G20 должны создать глобальный фонд для поддержки систем здравоохранения в Африке.

Нобелевский лауреат отметил, что распространение вируса показало, насколько связан мир, и поэтому ничто иное, как скоординированная глобальная реакция, не обеспечит окончание кризиса.

«Мы в этом вместе, и мы должны работать вместе до конца», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: Африке следует «готовиться к худшему» — ВОЗ