Рим, , 09:57 — REGNUM Российские дипломатические представительства в Италии продолжают работу в штатном режиме, выполняя требования местных властей, введённые в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов в интервью газете Giornale, опубликованном 26 марта.

Он подчеркнул, что посольство и генеральные консульства не могут прекратить работу. Дипломаты занимаются в том числе помощью соотечественникам, которые хотят вернуться из Италии в Россию. Также они информируют российские власти о том, что происходит в Италии и какие меры принимает правительство этой страны.

В посольстве отменены встречи и массовые мероприятия, работа продолжается с соблюдением мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия оказала Итаилии безвозездную помощь в виде отправки на Апеннины 15 самолётов ВКС РФ. По воздуху в Италию доставили специалистов-вирусологов, медиков и оборудование для диагностики и дезинфекции.

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