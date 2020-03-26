Уфа, , 09:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об установлении стимулирующей выплаты медицинским работникам. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, медицинскому персоналу, который работает с пациентами с новой коронавирусной инфекцией либо проводит обследование устанавливается доплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку. При этом врачам и специалистам с высшим образованием будут доплачивать 25 тысяч рублей в месяц, а средний и младший медицинский персонал будет получать 15 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в месяц соответственно.

Кроме этого, предусмотрена доплата медперсоналу, который помогает гражданам из группы риска заражения новым коронавирусом. Врачам и специалистам с высшим медицинским образованием будет доплачиваться пять тысяч рублей ежемесячно, среднему медицинскому персоналу предусмотрены выплаты 2,5 тысячи рублей в месяц.

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