Париж, , 09:30 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке подтвердил, что выпускные школьные экзамены 2020 года, (бакалавриат или сокращенно БАК — прим. ИА REGNUM), состоятся, несмотря на особые условия, связанные с эпидемией коронавируса, передает BFM TV.

«Да, конечно, БАК должен иметь место. Очень важно гарантировать всем учащимся, что они не пострадают», — заявил Жан-Мишель Бланке.

По словам министра, в настоящее время этот вопрос находится на обсуждении. Решение о дате и характере испытаний будет принято в течение десяти дней.

Что касается возобновления школьных занятий, Жан-Мишель Бланке заверил, что предпочтительным сценарием является возвращение учеников в классы после весенних каникул, 4 мая, объясняя, что это зависит от развития эпидемии.

Напомним, с 16 марта 2020 года все школы и университеты во Франции были закрыты, в связи с распространением коронавируса.

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