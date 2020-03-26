Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с праздником весны — Наврузом. Об этом 26 марта написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

В Казахстане Навруз (Наурыз) считается символом плодородия и обновления. Накануне праздника принято приводить в порядок дом, наряжаться в светлые наряды и угощать гостей национальными блюдами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Казахстана отмечали Навруз с 21 по 23 марта. Власти республики отменили массовые гулянья и праздничные мероприятия из-за распространения коронавируса.