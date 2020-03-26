Париж, , 09:04 — REGNUM В конце своего визита в военно-полевой госпиталь, развернутый в Мюлузе, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале операции «Сила духа» (Résilience), передает BFM TV.

«Наши солдаты готовы и решительны. Мы находимся в состоянии войны и, столкнувшись с тем, что надвигается пик эпидемии, я принял решение по предложению министра армии и начальника генерального штаба, начать операцию устойчивости», — заявил Эммануэль Макрон.

Известно, что эта операция будет направлена на поддержку населения и оказание общественных услуг, в частности в областях здравоохранения, логистики и защиты.

Операция будет направлена на то, чтобы более гармонично распределять рабочую нагрузку медсестринского персонала путем организации межрегиональных переездов и усиления территориальных зон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в военном госпитале в Мюлузе президент Франции призвал жителей страны «объединиться»для борьбы с эпидемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал жителей Франции объединиться против коронавируса