Сеул, , 08:53 — REGNUM 26 марта в 21:00 по местному времени лидера страны G20 проведут видео-конференцию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудят совместные действия в сфере здравоохранения и экономики.

Отмечается, что президент Южной Кореи предложил провести подобную встречу 13 дней назад.

Помимо лидеров стран «Большой двадцатки» во встрече так же примут участия главы семи стран, среди которых Испания, Сингапур и Иордания, и представили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Известно, что в рамках видео-конференции глава Южной Кореи намерен поделится опытом борьбы с коронавирусом, а также обратиться с просьбой к лидерам других стран разрешить въезд предпринимателям, у которых имеется справка о состоянии здоровья.

Согласно заявлению администрации президента, по результатам саммита планируется принять совместную декларацию о сотрудничестве. Ранее лидеры G20 подписывали подобную декларацию в 2008 году в связи с финансовым кризисом.