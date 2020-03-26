Киев, , 08:43 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины готово отслеживать перемещения граждан страны по номеру мобильного телефона, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщила 25 марта пресс-служба ведомства.

По его словам, данные сотовых операторов позволяют анализировать историю перемещения людей, а также возможные контакты с теми, у кого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Пока не введено чрезвычайное положение (ЧП), никто телефонами не будет отслеживать перемещение каждого человека», — подчеркнул Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине продлили карантин, а также объявили введение режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение — в режиме чрезвычайной ситуации конституционные права граждан сохраняются.