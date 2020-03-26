Мюлуз, Франция, , 08:38 — REGNUM В военном госпитале в Мюлузе Эммануэль Макрон призвал французов «объединиться» для борьбы с эпидемией коронавируса, передает BFM TV.

«Я сказал вам несколько дней назад, что мы вовлечены в войну. Когда мы начинаем войну, мы участвуем в ней полностью, мы мобилизованы. У нас должна быть только одна навязчивая идея: быть объединенными против вируса», — заявил глава государства.

«Единство и смелость позволят нам победить, мы только в начале пути, но мы будем держаться», — настаивал Эммануэль Макрон, повторяя несколько раз «мы на войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Мюлуз, где пообещал разработать"масштабные инвестиции и план модернизации больницы».

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