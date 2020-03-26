Сеул, , 08:30 — REGNUM 26 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, в рамках 32-минутного разговора стороны поделились информацией о ситуации в странах, усилиях и мерах правительства в борьбе с вирусом, а также обменялись мнениями о относительно дальнейшего сотрудничества.

Также представители двух стран затронули тему специального видео-саммита G20, который состоится 26 марта, и договорились обсудить с лидерами других стран меры по преодолению мирового кризиса.