Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Бурятские чиновники решили минимизировать контакты друг с другом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, совещания будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

Как отмечается, нововведения связаны с распространением коронавирусной инфекции. Ранее на территории республики зарегистрировали второй случай заболевания.

Глава Алексей Цыденов поручил организовать подключение терминалов для видеосвязи во всех республиканских и муниципальных органах власти.

«Кабинет и зал совещаний главы также подключен к системе видеоконференцсвязи правительства и имеет возможность подключения ко всем залам в правительстве РБ», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее власти республики приняли дополнительные меры для борьбы с новым вирусом. Так, здесь запрещены все массовые мероприятия, если число участников превышает 50 человек, вузы перешли на дистанционное обучение. Региональный парламент, а также городская администрация перестали лично встречаться с жителями. Религиозным организациям рекомендовано на время закрыть храмы для верующих.

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