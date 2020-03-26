Мюлуз, Франция, , 08:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в полевой военный госпиталь Мюлуза, высоко оценил самоотверженность медицинского персонала, ежедневно работающего с инфекционными заболеваниями, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон пообещал разработать «масштабные инвестиции и план модернизации больницы».

«Будь то врачи, медсестры, медработники. С исключительной смелостью они сталкиваются с этим. Они спасают жизни», — заявил глава государства.

В краткосрочной перспективе Эммануэль Макрон также заверил, что правительство предоставит «ответ на увеличение сверхурочной работы и предоставит исключительный бонус».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Мюлуз, во время которого глава государства, в частности, посетил военно-полевой госпиталь, расположенный рядом с городской больницей.

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