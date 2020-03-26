Обь, Новосибирская область, , 08:21 — REGNUM Следователи провели обыски в администрации новосибирского города Обь. Была изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-мэра муниципалитета.

Напомним, бывшего главу города Обь подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

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«В 2017 году глава администрации города Оби Новосибирской области, не имея на то законных оснований, умышленно превысил свои должностные полномочия, утвердив два постановления, которые отменяли признание 30 жилых домов аварийными, тем самым исключив их из реестра аварийных и подлежащих сносу домов, что повлекло нарушение прав и законных интересов проживающих в указанных домах граждан», — напомнили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование дела находятся на контроле в прокуратуре. В ведомстве не назвали имени подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идёт о Александре М.