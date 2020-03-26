Тюмень, , 08:12 — REGNUM В Тюмени вечером 25 марта на 90-м году жизни скончался бывший руководитель обкома КПСС Тюменской области Геннадий Богомяков. О его смерти сообщил его сын, Владимир Богомяков, на своей странице в сети Facebook.

Геннадий Павлович Богомяков Пресс-служба думы Тюменской области

Геннадий Павлович Богомяков являлся одним из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири. А также депутатом Верховного Совета РСФСР, членом ЦК КПСС. Являлся почётным гражданином Тюменской области, Югры и Ямала.

Кандидат геолого-минералогических наук, почетный нефтяник, почётный работник газовой промышленности СССР, почётный работник топливно-энергетического комплекса РФ, отличник разведки недр СССР — и этот список заслуг Геннадия Павловича перед Родиной далеко не полон.

Геннадий Богомяков родился в 1930 году в городе Тайга Кемеровской области. После окончания Томского политехнического института работал в геологических организациях Западной Сибири. В 1964 году он занял пост заместителя директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института. С 1967 по 1969 год он возглавлял отдел нефтяной и газовой промышленности Тюменского обкома КПСС.

В 1970 году Геннадий Богомяков был награждён Ленинской премией за открытие крупных месторождений в Приобье. Среди его правительственных наград — ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.