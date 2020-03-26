Приштина, , 08:08 — REGNUM Недоверие правительству косовского премьер-министра Альбина Курти из-за недостаточных мер по борьбе с коронавирусом выразил парламент Косово на заседании 25 марта, транслировавшемся в YouTube.

Депутаты недовольны отказом Курти вводить на территории страны режим ЧС. За инициативу проголосовало необходимое большинство парламентариев — 82 из 120. Еще 32 депутата отказались выражать недоверие правительству и один воздержался от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта количество заболевших COVID-19 на территории Косово составило 71 человек.

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