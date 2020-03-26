Пекин, , 08:04 — REGNUM Запланированный на 26 марта видеосаммит стран «двадцатки» (G20) позволит достичь важных договоренностей по борьбе с эпидемией коронавируса и стабилизации мировой экономики, заявил 26 марта журналистам заместитель МИД Китая Ло Чжаохуэй.

«Китайская сторона убеждена, что в ходе этого специального саммита несомненно удастся добиться важных договоренностей», — сказал он.

Дипломат отметил, что мероприятие проводится своевременно и станет центральным событием для многих стран ввиду масштабов пандемии. Вместе с тем, подчеркнул Ло Чжаохуэй, Китай готов на этой площадке предложить необходимые усилия, чтобы «саммит достиг положительных и прагматичных результатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мероприятие впервые пройдёт в онлайн-режиме. Его начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

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