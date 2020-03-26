Мюлуз, Франция, , 08:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Мюлуз, во время которого глава государства, в частности, посетил военно-полевой госпиталь, расположенный рядом с городской больницей, передает France Info.

«Глава государства отправился вечером 25 марта в армейский полевой госпиталь в Мюлузе, чтобы отдать дань сестринскому персоналу и продемонстрировать свою солидарность с регионом, который сильно пострадал от коронавируса», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что в настоящее время в госпитале проходят интенсивное лечение десять человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заключенных во французских тюрьмах сократилось примерно на 1600 человек.

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