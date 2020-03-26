Пекин, , 07:53 — REGNUM Ряд американских политиков в период распространения в мире нового коронавируса позволяли себе клеветнические высказывания в адрес Китая, чем испортили отношения двух стран, заявил 26 марта журналистам заместитель главы МИД КНР Ло Чжаохуэй.

«Китайский народ был возмущен такими заявлениями, которые очерняют облик КНР. Разумеется, мы были вынуждены отреагировать», — сказал дипломат.

Вместе с тем, пояснил Ло Чжаохуэй, в Китае видят активную поддержку в трудной ситуации, проявленную многими американскими компаниями и частными лицами, а также китайскими соотечественниками, проживающими в США.

В ходе своего выступления представитель внешнеполитического ведомства призвал представителей стран к гармоничному и стабильному развитию двухсторонних отношений.

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