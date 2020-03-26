Эр-Рияд, , 07:32 — REGNUM Решение правительства Йемена прекратить огонь в регионе на фоне обострения пандемии поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики. 25 марта сообщает агентство SPA.

Йеменские власти, принимая такое решение, откликнулись на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении военного противостояния в мире. Аль-Малики также отметил усилия спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса, который стремиться снизить напряженность и укрепить доверие между сторонами йеменского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Россия также поддержала призыв Антониу Гутерреша о прекращении конфликтов в мире из-за угрозы пандемии.

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