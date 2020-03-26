Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Саммит лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавируса начнётся 26 марта в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск), говорится в графике президента США Дональда Трампа, обнародованном Белым домом.

Мероприятие впервые пройдёт в онлайн-режиме. Лидеры стран планируют скоординировать меры, предпринимаемые для противодействия распространению коронавируса COVID-19, а также для смягчения экономических последствий от пандемии. Председателем и организатором саммита выступает Саудовская Аравия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 25 марта количество зараженных новым коронавирусом по всему миру составило 414 179 человек, из них 18 440 — скончались.

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