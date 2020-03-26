Багдад, , 04:38 — REGNUM Не менее двух ракет упало в «зеленой зоне» иракской столицы Багдада недалеко от посольства США, передает телеканал Al-Arabiya.

Пока информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало. Отметим, в «зеленой зоне» столицы Ирака находятся правительственные здания и здания диппредставительств иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля взрыв произошел на рыночной площади на юге Багдада в Ираке. В результате теракта погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

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