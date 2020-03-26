Кишинёв, , 02:34 — REGNUM После президентских выборов в Молдавии в конце 2020 года в республике может произойти реставрация режима олигарха Владимира Плахотнюка, который, наряду с руководимой им их тени Демпартией, остается «опорной силой» Вашингтона в Молдавии. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Владимир Ротарь.

По его словам, это и есть новая стратегия США по Молдавии в действии, которая вовсе не исключает сохранения на посту президента Игоря Додона.

«Пока социалисты продолжают играть роль первой скрипки, но их правящий статус с течением времени будет становиться все более номинальным. Половина постов в правительстве уже отошла к ДПМ, при том, что на многих ключевых постах в органах власти и до этого были их ставленники. Не говоря уж о нынешнем премьере, бывшем министре финансов в правительстве Павла Филипа. Однако, аппетиты демократов намного серьезнее, и их не особо скрывают», — отметил Ротарь.

Тот же Филип недавно заявлял, что по имеющимся договоренностям после выбора ДПМ получит один из ключевых постов в стране (спикера или председателя правительства), а также возможен новый передел сфер ответственности.

«Таким образом, после окончания президентской кампании влияние Демократической партии повысится еще больше, а социалистам, скорее всего, достанется роль младших партнеров (благо, подобный опыт уже имеется)… При этом сохранение Игоря Додона на президентском посту в целом будет выгодно Плахотнюку и его покровителям. Модель «пророссийского» президента-оппозиционера уже доказала свою эффективность, позволив добиться немалых бонусов от Москвы при сохранении фактически антироссийского характера внешней политики страны.», — добавил эксперт.

В случае реализации подобного сценария, по его словам, будет воссоздана конфигурация власти, которая существовала при Плахотнюке: «Демократы вновь окажутся стержневой силой в молдавской политике, одновременно исполняя роль проводника интересов США в Молдавии. Судя по всему, прошедший год окончательно убедил Вашингтон в том, что контроль над таким рыхлым государством как Молдавия оптимален только при наличии единого центра силы, который «железной рукой» будет править страной».

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