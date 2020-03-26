Париж, , 01:23 — REGNUM Решение вывести свои войска с территории Ирака приняли власти Франции из-за угрозы распространения нового коронавируса, 25 марта сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление французского командования.

В коммюнике генштаба Франции, сообщается, что такой шаг будет предпринят в связи с кризисом в области здравоохранения Ирака. Операция по выводу военнослужащих начнется с 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта решение вывести войска из Ирака приняли власти Чехии.

Читайте также: Чехия эвакуировала своих военных из Ирака